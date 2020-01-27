Morales'in Devlet Başkanı Adayı Arce'den seçimle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

BUENOS Bolivya'da mayıs ayında düzenlenecek genel seçimlerde eski Devlet Başkanı Evo Morales'in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisinin (MAS) Devlet Başkanı Adayı Luis Arce, "Bolivya'da şu anki durum, seçim kampanyası yürütmek için uygun değil ancak biz seçimlere katılacağız çünkü Bolivya halkının elindeki tek seçenek bu." dedi.

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales ve Arce, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basın toplantısı düzenledi.

Arce, Morales'in istifa ettirilmesi sürecini "darbe" olarak nitelendirerek "Bolivya'daki seçim kampanyası yapmak için şartlar mevcut değil. Partililerimiz baskıya, şantaja maruz kaldı, korkutuldu. İfade özgürlüğü yok ve basın sansürlenmiş durumda." diye konuştu.

Yarın Bolivya'ya döneceğini belirten Arce, "Tarafsızlığını garanti eden ülkelerden sadece oylama sırasında değil, seçim süreci boyunca hazır bulunmalarını isteyeceğiz. Bolivya'da şu anki durum, seçim kampanyası yürütmek için uygun değil ancak biz seçimlere katılacağız çünkü Bolivya halkının elindeki tek seçenek bu." diye konuştu.

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Morales de 14 yıllık hükümeti döneminde yapılan icraatları anlattı.

Morales, daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisini (MAS) Bolivya'da 3 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde eski Ekonomi Bakanı Luis Arce'nin temsil edeceğini 19 Ocak'ta açıklamıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun çağrısının ardından, 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.