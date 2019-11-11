Morales'in istifasına bölge ülkelerinden

BUENOS Bolivya'da Evo Morales'in istifasına tepki gösteren Arjantin, Venezuela, Küba ve Meksika'dan, süreci "darbe" olarak nitelendiren açıklamalar geldi.

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in, muhalefetin baskısı ve ordunun kendisinden görevi bırakmasını istemesinden kısa bir süre sonra istifa etmesine bazı bölge ülkeleri tepki gösterdi.

Arjantin'de aralıkta devlet başkanlığı görevini üstlenecek Alberto Fernandez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivya'da sivillerin şiddet eylemleri, polisin ihmalkarlığı ve ordunun tepkisizliğinin bir ürünü olarak darbe yapıldı. Bu, yeni devlet başkanlığı seçimleri çağrısı yapmış Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı yapılmış bir darbe suçudur." ifadesini kullandı.

Morales'in istifasına neden olan süreci kınayan Fernandez, " Latin Amerika'nın tamamında demokrasiyi net bir şekilde savunacağız. Bu kurumsal kırılmanın ardından Bolivya bir an önce halkın oyu üzerinden ve yasaklama olmaksızın demokrasi yoluna dönmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro'dan dünyaya protesto çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Morales'in istifasının ardından dünyadaki bütün sosyal ve politik gruplara protesto çağrısı yaptı.

Maduro, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı yapılan darbeyi sert bir şekilde kınıyoruz. Dünyadaki sosyal ve politik gruplar olarak, Bolivyalı ırkçılık mağduru yerli halkların yaşam haklarının savunulması adına protestolar düzenleyeceğimizi ilan ediyoruz." açıklamasına yer verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermudez de Morales'in istifası üzerine, "Sağcılar şiddetli ve korkak bir darbeyle Bolivya'da demokrasiye saldırıyor. Bu darbeyi sert bir şekilde kınıyoruz ve kardeş Devlet Başkanı Evo Morales'in yanındayız. Dünya Evo'nun hayatı ve özgürlüğü için seferber olmalı." paylaşımında bulundu.

Meksika'dan Morales'e iltica teklifi

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkesinin demokrasiye olan saygısının devam edeceğini belirterek, "Bolivya'da geçen yüzyılda Latin Amerika'da yaşanana benzer, devam eden bir askeri operasyon var, biz bunu reddediyoruz. Darbeye hayır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Morales'e iltica hakkı vereceğini açıklayan Ebrard, "Meksika, müdahaleye karşı olan ve iltica hakkı sağlayan geleneksel tutumuyla La Paz'daki resmi büyükelçilik konutunda Bolivya yasama ve yürütme organlarında görev alan 20 kişiyi misafir ediyor. Aynı şekilde, kendisinin karar vermesi durumunda Evo Morales'e de iltica hakkı verebiliriz." dedi.

"Kaçmak için sebebim yok"

Görevini bırakmak zorunda kalan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise muhalefetin, çevresindekilere ve halka zarar vermemesi için istifa ettiğini vurgulayarak, "Bolivya halkının bilmesini isterim ki kaçmak için bir sebebim yok. Eğer bir şey çaldıysam, ispatlasınlar. Eğer çalışmadığımızı söylüyorsalar, ekonomik gelişme sayesinde yaptığımız binlerce esere baksınlar. Vatanını seven mütevazılar ve fakirler bu mücadeleye devam edecek." görüşünü dile getirdi.

Morales, 13 yıldan fazla süredir ülkeyi yönettiğini hatırlatarak, "Bizim karşımızda birçok seçimde kaybetmiş olanlar, bizi diktatörlükle suçluyor. Bugün Bolivya özgür bir ülkedir. Bolivya kapsayıcı, onurlu, egemen ve güçlü bir ekonomiye sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.