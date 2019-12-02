Son Dakika Haberleri: Morales, Meksika lideri Obrador'a desteğinden ötürü teşekkür etti
Son Dakika Güncel Morales, Meksika lideri Obrador'a desteğinden ötürü teşekkür etti - Son Dakika

Morales, Meksika lideri Obrador'a desteğinden ötürü teşekkür etti

6 saat önce

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica ettiği Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a, Bolivya halkı ile dayanışması ve kendisine desteğinden ötürü teşekkür etti.

Morales, Meksika lideri Obrador'a desteğinden ötürü teşekkür etti, System.String[]

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica ettiği Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a, Bolivya halkı ile dayanışması ve kendisine desteğinden ötürü teşekkür etti.

Morales, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımladığı mesajda, Obrador'un dün kendisi hakkında yaptığı destek konuşması nedeniyle minnettarlığını belirterek, "Devlet Başkanı Obrador'a ve Meksika halkına, Bolivya halkına gösterdikleri dayanışma ve bölgesel demokrasiye desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Meksika'nın diplomatik geleneği bizim için örnektir, insanlık ve kardeşlik timsalidir." ifadelerini kullandı.

Obrador, başkanlık görevine gelişinin birinci yıldönümü vesilesiyle başkent Meksiko'da düzenlediği mitingde, "Morales yalnızca bizim kardeşimiz değil, aynı zamanda Meksika halkının ve özellikle yerli halkların da hak temsilcisidir. Bu, onu bizim gönlümüzde iki kat meşru kılar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Morales'in askeri darbe kurbanı olduğunu ifade eden Obrador, "Demokrasiye evet, militarizme hayır diyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Önce muhalefet destekçilerinin, Morales'in istifasının ardından da yanlılarının düzenlediği gösterilerde çoğunluğu Morales yanlısı 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolivya, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve HDP seçmeninin oyunu alabilmek için eski HDP'li siyasetçilerle görüşüyor
Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 01:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Morales, Meksika lideri Obrador'a desteğinden ötürü teşekkür etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]