Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması

6 saat önce

BUENOS Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, istifa sürecini "darbe" olarak nitelendirerek, bunu da ABD'nin düzenlediğini savundu.

Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması, System.String[]

BUENOS Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, istifa sürecini "darbe" olarak nitelendirerek, bunu da ABD'nin düzenlediğini savundu.

Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın, (Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevine getirilen) Anez'i desteklemesi, ABD'nin Bolivya'daki darbeyi düzenlediğinin kanıtıdır. Eğer Trump şiddeti kınıyorsa, Anez, (sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando) Camacho ve (muhalif devlet başkanı adayı Carlos) Mesa, ülkedeki siyasi baskı ve zulmü kabul edip, buna bir son vermeli." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolivya'da özgür bir şekilde yapılacak seçimler üzerinden pasif ve demokratik bir geçişi sağlamak için çalışan Anez'i destekliyor, ülkede devam eden şiddeti ve ülkenin içinden ve dışından şiddeti destekleyenleri kınıyoruz. ABD, barış ve demokrasi için bölge halkının yanındadır." açıklamasında bulunmuştu.

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddiaları ile sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhalif protestolar, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinde 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Evo Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanacağı tarihi oturum başladı
Morales, kendisine yapılan darbenin arkasında ABD'nin olduğunu söyledi Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
01:49 Ankara ankara'da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi - Son Dakika
01:44 Bayern Münih şampiyonluk yarışından kopmadı - Son Dakika
01:43 Bursa uludağ kayıp arama derleme - Son Dakika
01:39 Alkollü kişiden kaçarken inşaatta merdiven boşluğuna düştü - Son Dakika
01:36 Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 01:58:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]