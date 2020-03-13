Moralli Kasımpaşa, düşüşteki Göztepe'yi konuk ediyor! iddaa'da banko tercih...

Bu bir ilandır



KASIMPAŞA - GÖZTEPE



Fuat Çapa yönetiminde çıktığı ilk 2 maçı Galatasaray ve Antalyaspor'a kaybeden Kasımpaşa, son 3 lig maçından 7 puan çıkartıp moral depoladı.



Özellikle geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 5-1'lik flaş bir skora imza atan Çapa'nın öğrencileri, ligde kalma adına Göztepe karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.



Sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ile orta sahadan Loret Sadiku ve David Pavelka dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.



Göztepe ise İlhan Palut ile yakaladığı çıkışı son 2 haftadaki yenilgilerle adeta "hiç" etti.



Beşiktaş'ı İzmir'de yenen, Konyaspor deplasmanından da 3 puanla dönen sarı-kırmızılılar, Kayserispor ve Başakşehir yenilgileriyle Avrupa kupalarına katılma şansını oldukça eritti.



Sakat olan Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk ile cezalı Soner Aydoğdu, İstanbul kafilesinde yer almadı.



Süper Lig'de 2 haftadır kazanamayan Göztepe, bu sezon hiç 3 maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.



Son 3 haftada adeta gaza basan Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında resmen şov yaptı. Koita'nın da kadroya dönmesiyle, Thiam ile Hajradinovic ve Ndongala gibi isimlerin de katkılarıyla hücumda ciddi tehlikeler yaratıyorlar.



Konuk Göztepe ise son 2-3 haftadır ciddi düşüşte. Puan kayıpları sebebiyle üst sıralarla makası açan Göztepe, Avrupa şansını da zora soktu. İlhan Palut, bu hafta şanssızlığı sonlandırma hedefinde.



Kasımpaşa'nın yıldızı Quaresma'nın Porto günlerinden! Benfica'ya nefis bir gol...



