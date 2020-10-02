- Morbihan'ı Alex Fırtınası vurdu: 80 bin hane elektriksiz kaldı - Son Dakika

- Morbihan'ı Alex Fırtınası vurdu: 80 bin hane elektriksiz kaldı

PARİS - Fransa'nın Morbihan kentinde etkisini gösteren Alex Fırtınası evlerin çatısını uçururken, 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı.

Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Morbihan kentini vuran Alex Fırtınası hayatı felç etti. Fırtınanın hızı saatte 186 kilometreye ulaşırken bölgede rekor kırıldığı ifade edildi. Şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, 80 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. Sokaklardaki konteynerler fırtınanın etkisiyle devrilirken, çöpler yerlerde savruldu.

Kentte bugün alarm seviyesinin düşürüldüğü ve tehlikenin azaldığı bildirildi. Valilik elektriği kesilen hanelere tekrar elektrik verilebilmesi için çalıştıklarını duyururken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Alex Fırtınasının etkisini bölgede ilerleyerek göstermeye devam ettiği belirtildi.