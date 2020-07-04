Mordoğan, Foça ve Urla gemi seferleri başladı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün düzenlediği Foça, Mordoğan ve Urla gemi seferlerinin 2020 yaz sezonu bugün yapılan yolculukla başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Konak İskelesi'nden kalkan Mordoğan-Foça gemisine Güzelbahçe'ye kadar binerek tatilcilerle birlikte keyifli bir yolculuk yaptı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilere hizmet veren Foça, Mordoğan ve Urla hafta sonu gemi seferleri bugün başladı. Yoğun ilgi gören Mordoğan-Foça ilk seferinin yolcuları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı. Bisikletiyle geldiği Konak İskelesi'nden 08.40 gemisine binen Başkan Soyer, özellikle çocukların ve gençlerin ilgisiyle karşılaştı. Yolcularla sohbet eden Başkan Soyer, gemi mürettebatına da hayırlı yolculuklar diledi. Atilla İlhan gemisinin kaptan köşküne çıkarak kaptan Emrah Yener'den bilgi alan Başkan Soyer, seyir defterine "Bugün Konak-Mordoğan-Foça gemi seferlerinin ilkini yapıyoruz. Kazasız belasız seferler diliyorum" notunu düştü. Başkan Soyer, yoğun programı nedeniyle Güzelbahçe İskelesi'nde indi. Yolculukta Başkan Soyer'e İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ufuk Tutan ve İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu da eşlik etti.



İlk sefere 250 yolcu bindi



Atilla İlhan gemisiyle bugün yapılan ilk Mordoğan-Foça seferine 250 yolcu bindi. Tatilciler keyifli bir yolculuğun ardından Mordoğan ve Foça'ya ulaştı. Mordoğan İskelesi'nde yolcuları Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan karanfil vererek karşıladı. Seferler hafta sonları Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe-Urla; Karşıyaka-Konak-Mordoğan-Foça ve Konak-Karşıyaka-Foça-Mordoğan güzergahlarında yapılıyor.



Kalkış ve varış saatleri



Karşıyaka-Urla gemisi; 09.15'te Karşıyaka'dan, 09.30'da Konak'tan kalkıyor; 10.15'te Güzelbahçe'den hareket ediyor ve 10.45'te Urla'ya varıyor. Dönüşte Urla'dan 21.00'de kalkan gemi, 21.30'da Güzelbahçe'de, 22.15'te Konak'ta ve 22.30'da Karşıyaka'da oluyor. Karşıyaka-Foça gemisi; 08.25'te Karşıyaka'dan, 08.40'ta Konak'tan kalkıyor; 10.10'da Mordoğan İskelesi'ne yanaşıyor. 10.30'da buradan hareket edip, 11.10'da Foça'ya varıyor. Dönüşte Foça'dan 18.40'ta kalkan gemi, 19.20'de Mordoğan'da, 21.00'de Konak'ta ve 21.15'te Karşıyaka'da oluyor. Konak-Mordoğan gemisi; 08.25'te Konak'tan, 08.40'ta Karşıyaka'dan kalkıyor; 10.20'de Foça'da oluyor. 10.30'da buradan hareket edip 11.10'da Mordoğan'a varıyor. Dönüşte 18.40'ta Mordoğan'dan hareket ediliyor. 19.20'de Foça'ya, 21.10'da Konak'a, 21.25'te Karşıyaka'ya varılıyor.



Ücret tarifesi



Karşıyaka-Urla sefer ücreti tek gidiş 20 TL, Karşıyaka-Foça sefer ücreti tek gidiş 25 TL, Konak-Mordoğan sefer ücreti tek gidiş 25 TL olarak belirlendi. Validatörler, ara iskelelerde (Mordoğan-Güzelbahçe) inen yolculara belirli oranlarda ücret iadesi yapacak. Seferler, 65 yaş üstü vatandaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak. - İZMİR