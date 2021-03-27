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More Esports Valorant Kadrosunu duyurdu! - Son Dakika

More Esports Valorant Kadrosunu duyurdu!

27.03.2021 18:21
More Esports Valorant Kadrosunu duyurdu!

MoreEsports1 Valorant takımını duyurdu!

Türk espor takımı More Esports VALORANT kadrosunu duyurdu. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Valorant takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu.

More Esports Valorant Kadrosu

Onur Ege "Shnaznnn" Tarhan

Hakan "Ixeonn" İyıce

Ege "Surprise" Apaydın

Burak "Foız" Baz

Burak "Extreme" Akbalık

Şeklinde oluşturulan kadro Valorant takımı olarak More Esports forması altında mücadele edecek.

More Esports Valorant takımını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;

More Esports Valorant Kadrosunu duyurdu!

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valorant, Medya, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

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