Türk espor takımı More Esports VALORANT kadrosunu duyurdu. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Valorant takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu.
More Esports Valorant Kadrosu
Onur Ege "Shnaznnn" Tarhan
Hakan "Ixeonn" İyıce
Ege "Surprise" Apaydın
Burak "Foız" Baz
Burak "Extreme" Akbalık
Şeklinde oluşturulan kadro Valorant takımı olarak More Esports forması altında mücadele edecek.
More Esports Valorant takımını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşım ise şu şekilde;
Son Dakika › Sadece Haberler › More Esports Valorant Kadrosunu duyurdu! - Son Dakika