Morevim büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Morevim büyümeye devam ediyor

Morevim'in 17. şubesi İzmir'de açıldı.

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Morevim'in 17. şubesi İzmir'de açıldı. İzmir'in Çankaya semtinde Gazi Bulvarı üzerinde açılan yeni şube aynı zamanda Morevim'in genel çağrı merkezini de bünyesinde barındırıyor.

Morevim İzmir Şubesi açılışına Morevim yönetim kurulu, tüm Türkiye'den Morevim şube yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Güleş ve şirketler grubu yönetimi, kurdele kesiminin ardından yeni açılan şubeyi gezdi. Ayrıca İzmir şube açılışında Türkiye Morevim şubelerine de hizmet verecek olan çağrı merkezi de hizmete açıldı. 17 şube 150 çalışanıyla her geçen gün büyüyen şirket, 2020 sonu itibariyle 25 şube 200 çalışan hedefine ulaşmak için çalışıyor. Almanya ve Avusturya'da yapılan yatırımlarla birlikte şirket, uluslararası alanda da faaliyet gösteriyor. Morevim tasarrufa dayalı faizsiz birikim sistemi, ev, araba ya da enerji hissesi yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara küçük taksitlerle hayallerine kavuşma imkanı veriyor.

"25 şube ve 200 çalışan hedefimiz var"

Yeni şube açılışı ve şirket hakkında bilgi veren Morevim Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Güleş, "Morevim, 2019 yılı haziran ayında resmi açılışını yaptı. İlk şubesini Ankara Sıhhiye'de 15 Eylül 2019'da açtı. Bir yıllık gibi gözükse de bizim geçmişe dönük yapımız 28 yıllık. Konut, gayrimenkul alanında faaliyet göstermeye 1992 yılında başladık. 5 bin konut, işyeri ve residence teslim ettik. 2016 yılında grup şirketlerimize enerji şirketimizi de ekledik. Ankara'da Kırşehir'de Konya'da Adıyaman'da olmak üzere rüzgar, güneş ve biogaz tesisleri açtık. Şu anda hala yatırımlara devam ediyoruz. 2019 haziran ayı itibariyle de fiili inşaat üretim işini askıya alıp tasarrufa dayalı finansman sektöründe Morevim A.Ş.'yi de grubumuza kazandırdık. Morevim, şu anda 150 çalışanıyla ve 17 şubesiyle Ankara genel merkez olmak üzere son olarak da İzmir şubesiyle büyük şehirlerde yapılanmasına devam ediyor. Bundan sonra da şubeleşme ağımızı genişletiyoruz. 2020 yılı aralık ayı projeksiyonumuza göre de yaklaşık 25 şube ve 200 çalışan hedefimiz var. Bu anlamda gereken tüm yatırımları yapıyoruz. İstihdama dayalı elimizden ne geliyorsa ülke ekonomisine katmaya çalışıyoruz" dedi.

"Uluslararası bir marka haline geldi"

Şirket hakkında bilgi vermeye devam eden Güleş, şirketlerinin neden kısa sürede kolayca büyüdüğünü ve vatandaşlar tarafından tercih edildiğini şu şekilde anlattı:

"Morevim'in çatısının altında çok sağlam bir temel var. 1992 yılından beri devam eden 28 yıllık bir tecrübesi var. Morevim tabelası bir yıllık yeni bir tabela olsa da grup şirketlerimizin tabelası Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 28 yıldır faaliyet gösteriyor. Morevim sadece yerel ya da ulusal bir firma değil. Morevim şu anda enerji anlamında da Morenerji olarak Avusturya'dan Almanya'ya kadar çalışan uluslararası bir marka haline geldi. Dolayısıyla bütün iştirakçilerimiz bütün müşterilerimiz bütün çalışanlarımız tecrübemize dayanarak gönül rahatlığıyla şirketimizle çalışıp şirketimizden tasarruf edinip bu tasarruflarla ev, araba ve enerji hissesi birikimlerini yapabilirler. Morevim bu anlamda rakip firmalardan bir adım önde yer alıyor. Morevim enerji firması Morenerji ile hem kendi firmasına yatırım yapıyor. Hem de bu yaptığı yatırımların hisselerini dışarı arz etmeye başladı. Dolayısıyla enerji hissesi satarak aylık kar payı veren bir firma haline geldi. İzmir'imize de hayırlı olsun. İnşallah İzmir Ege'nin fitilini ateşler. Ege bölgesinde daha da büyümeyi düşünüyoruz." - İZMİR

Yönetim Kurulu, Avusturya, Enerji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Morevim büyümeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

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