Morg önündeki acıya yürek dayanmadı! 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında cenazeler ailelere teslim ediliyor - Son Dakika

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak- İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

YOLDA 40 METRE FREN İZİ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası yolcuların etrafa dağılan eşyalarını jandarma topladı. Kazada ölen kişiler arasında otobüsün 2 sürücüsü de var. Şoförün direksiyon başında uyuduğu iddiası araştırılıyor. Jandarma, yaralananların ifadelerine başvurdu.

HAYATINI KAYBEDENLERİ YAKINLARI TEŞHİS ETTİ

Kaza ile ilgili ayrıntılar netleşirken vefat edenlerin yakınları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne çağrıldı. Hastane morgunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına teşhis yaptırıldı.

AİLELER HASTANE ÖNÜNDE FENALIK GEÇİRDİ

Teşhis için hastaneye gelen hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi. Teşhis işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı. Kazada hayatını kaybeden 15 kişiden 7'sinin kimliği tespit edilirken, 1 cenaze ailesine teslim edildi.