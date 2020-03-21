Morg ve defin hizmetlerinde alınacak önlemler belirlendi - Son Dakika
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Morg ve defin hizmetlerinde alınacak önlemler belirlendi

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi.

Morg ve defin hizmetlerinde alınacak önlemler belirlendi, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi.

Söz konusu tedbirlere ilişkin yazı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 81 il valiliğine gönderildi.

Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni koronavirüs hastalığı (Kovid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda bazı kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, morg görevlileri ve cenaze sorumlusu, ölen kişinin olası/kesin Kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilecek.

Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanacak.

Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılacak.

Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeniyle 1/10 çamaşır suyu veya klor tabletle (ürün önerisi ile) dezenfekte edilecek.

Morg ve gasilhane çalışanlarına standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ile solunum sekresyonlarıyla temas önlemleri konusunda eğitim verilecek.

El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanacak.

Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanacak.

Evde ölüm olması durumunda, defin işlemleri mevzuat gereği devam edecek.

Cenazelerin ceset torbasıyla alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılacak.

Kesin vakalarda defin, ceset torbasıyla yapılacak

Olası/kesin Kovid-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbasıyla defin yapılacak.

Cenaze kabre yerleştirildikten sonra standart defin işlemleri uygulanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:12 Kaynak: AA

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