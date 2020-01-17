Son Dakika › Ekonomi › Morgan Stanley Apple fiyat hedefini yüzde 24.3 artışla 368 dolara çıkardı - Son Dakika Ekonomi
Morgan Stanley Apple fiyat hedefini yüzde 24.3 artışla 368 dolara çıkardı
6 saat önce
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Apple hisse senedi fiyat hedefini yüzde 24.3 artırarak 296 dolardan 368 dolara yükseltti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Apple hisse senedi fiyat hedefini yüzde 24.3 artırarak 296 dolardan 368 dolara yükseltti.
Apple hisseleri Salı günü 317.57 dolara yükselmiş, piyasa değeri de Perşembe günü 1.4 trilyon doları görerek Apple'ı ABD'nin en değerli şirketi yapmıştı.Söz konusu hamlenin ardından Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.51 yükseldi.
Son Dakika Türk bilim insanı Betül Kaçar'dan büyük başarı Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre seçildi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran Hamaney'den Trump'a sert sözler: Soytarı