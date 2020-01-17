Morgan Stanley Apple fiyat hedefini yüzde 24.3 artışla 368 dolara çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Morgan Stanley Apple fiyat hedefini yüzde 24.3 artışla 368 dolara çıkardı - Son Dakika Ekonomi

Morgan Stanley Apple fiyat hedefini yüzde 24.3 artışla 368 dolara çıkardı

6 saat önce

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Apple hisse senedi fiyat hedefini yüzde 24.3 artırarak 296 dolardan 368 dolara yükseltti.

Morgan Stanley Apple fiyat hedefini yüzde 24.3 artışla 368 dolara çıkardı, System.String[]

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Apple hisse senedi fiyat hedefini yüzde 24.3 artırarak 296 dolardan 368 dolara yükseltti.

Apple hisseleri Salı günü 317.57 dolara yükselmiş, piyasa değeri de Perşembe günü 1.4 trilyon doları görerek Apple'ı ABD'nin en değerli şirketi yapmıştı.Söz konusu hamlenin ardından Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.51 yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Morgan Stanley, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
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