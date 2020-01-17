Morgan Stanley Apple fiyat hedefini yüzde 24.3 artışla 368 dolara çıkardı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Apple hisse senedi fiyat hedefini yüzde 24.3 artırarak 296 dolardan 368 dolara yükseltti.

Apple hisseleri Salı günü 317.57 dolara yükselmiş, piyasa değeri de Perşembe günü 1.4 trilyon doları görerek Apple'ı ABD'nin en değerli şirketi yapmıştı.Söz konusu hamlenin ardından Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.51 yükseldi.