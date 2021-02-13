Morgan Stanley'den dikkat çeken Türkiye raporu: Dolar 6.80 TL'ye düşebilir

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Morgan Stanley'in Türkiye ile ilgili hazırladığı kapsamlı raporda, Kasım ayında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminde gerçekleşen değişiklik sonrasında banka tarafından doların 7 TL'ye gerileyeceği öngörüsünde bulunduğunu hatırlatıldı ve şimdi bu seviyenin de altına inme olasılığının belirdiği kaydedildi.

"FAİZ ARTIRIMIYLA TL DAHA DA DEĞER KAZANABİLİR"

Morgan Stanley uzmanları, enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda da sürmesini ve Nisan'da yüzde 15.8'e çıktıktan sonra gerilemesinin beklediklerini belirttiler. Morgan Stanley, enflasyondaki bozulma nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 baz puan daha faiz artırımı yapabileceği tahmininde bulundu. Raporda, faiz artırımının Merkez Bankası'nın şubat değil mart toplantısında gerçekleşebileceği belirtildi. Morgan Stanley, 100 baz puanlık olası bir faiz artırımının TL'nin daha da değerlenmesini sağlayacağını kaydetti.

ENFLASYONA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bununla birlikte uluslararası yatırım kategorizasyonunda Türkiye ile ayın klasmanda yer alan Rusya, Güney Afrika ve Brezilya'da faizlerin negatifte bulunduğu ve bunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, faiz artırımından kaçınmak için alan sağladığı da ifade edildi.

Morgan Stanley, önümüzdeki döneme dair belirsiz olan noktalardan birinin, enflasyonun Nisan'da zirve yapması sonrasında Merkez Bankası'nın erken davranarak faiz indirimlerine başlayıp başlamayacağı olduğunu da vurguladı.