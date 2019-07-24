Son Dakika Haberleri: Morgan Stanley'den şifreli belge paylaşım platformu
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Morgan Stanley'den şifreli belge paylaşım platformu

49 dakika önce

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, müşterilerin ve finansal danışmanların şifreli belge paylaşımı yapabilecekleri yeni bir "dijital varlık yöneitmi ürünü" piyasaya sürdü.

Morgan Stanley'den şifreli belge paylaşım platformu, System.String[]
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, müşterilerin ve finansal danışmanların şifreli belge paylaşımı yapabilecekleri yeni bir "dijital varlık yöneitmi ürünü" piyasaya sürdü.
Morgan Stanley'nin söz konusu yeni platfomunun bulut içeriği yönetimi şirketi Box üzerinden çalıştığı belirtilirken, bu işbirliğiyle Morgan Stanley Varlık Yönetimi'nin Box Platform, Box KeySafe ve Box Governance gibi Box'ın çeşitli bulut içeriği yönetimi ürünlerine erişim sağlayabileceği vurgulandı.
Banka'dan yapılan açıklamada "Dijital Kasa (Digital Vault)" adı verilen ürünün, müşterilerin vasiyet, tapu, emlak planları, finansal açıklamalar ve vergi formları gibi önemli belgelerini şifreli olarak finansal danışmanlarla paylaşmalarına olanak sağladığı belirtildi.
Morgan Stanley Varlık Yönetimi Dijital Müdürü Naureen Hassan, söz konusu platformla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Müşterilerimizle bilgi paylaşımını geliştirmek ve danışmanlık ekiplerimizle müşterilerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek için yeni teknolojilere adapte olmak varlık yönetimimiz için oldukça önemli. Box gibi bir bulut içeriği yönetimi platformuna yatırım yaparak teknoloji ortaklarımıza karşı avantaj sağladık ve iş yapış şeklimizi daha güvenli, etkili ve işbirlikçi bir hale getirdik."
Hassan'ın yanında Varlık Yönetimi Bilişim Direktörü Sal Cucchiara da Box ile yapılan söz konusu işbirliğinin müşterilerin şirketin finansal danışmanlarıyla kolayca iletişime geçmelerine olanak sağlamanın yanında "en yüksek standartlarda veri gizliliği, koruması ve güvenliği" sunduğuna dikkat çekti.
Box ortak kurucusu ve CEO'su Aaron Levie de işbirliğiyle ilgili şunları söyledi:
"Dünyanında önde gelen yatırım bankası, menkul kıymet ve varlık yönetimi şirketi olarak Morgan Stanley, projelerini ve finansal piyasaları hareketlendirecek yeni teknolojiler oluşturuyor. Box ile aynı ileri görüşlülük stratejisiyle banka, müşterilerinin ve çalışanlarının bilgiye daha kolay erişmesini sağlayarak verimliliği ve işbirliğini artırıyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Morgan Stanley, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
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