Morgan Stanley Petrol Tahminini 69 Dolardan 61 Dolara Düşürdü
1 saat önce
Morgan Stanley, Brent petrolü için 2019 fiyat beklentilerini düşürdü. Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminini 69 dolar/varilden 61 dolar/varile düşüren Morgan Stanley, Brent petrolünde fiyatın 2019 ortasına kadar 67,5 dolar/varile çıkacağı tahminini de 60 dolar/varil seviyesine çekti. Brent petrolü için yıl sonu fiyat tahminini 72,5 dolar/varilden 65 dolar/varile indiren Morgan Stanley, 2020 için ortalama fiyat beklentisini de 73 dolar/varilden […]The post Morgan Stanley petrol tahminini 69 dolardan 61 dolara düşürdü appeared first on Enerji Enstitüsü.
Morgan Stanley
, Brent petrolü için 2019 fiyat beklentilerini düşürdü.
Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminini 69 dolar/varilden 61 dolar/varile düşüren Morgan Stanley, Brent petrolünde fiyatın 2019 ortasına kadar 67,5 dolar/varile çıkacağı tahminini de 60 dolar/varil seviyesine çekti.
Brent petrolü için yıl sonu fiyat tahminini 72,5 dolar/varilden 65 dolar/varile indiren Morgan Stanley, 2020 için ortalama fiyat beklentisini de 73 dolar/varilden 65 dolar/varile düşürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:25
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