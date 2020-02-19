Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı - Son Dakika

Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde morgda cenazelerin karışması nedeniyle defnedilen cenaze mezardan çıkarılarak gerçek sahiplerine teslim edildi.

Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde morgda cenazelerin karışması nedeniyle defnedilen cenaze mezardan çıkarılarak gerçek sahiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını kaybeden 82 yaşındaki Halime Dağ'ın cenazesi lojistik destek talebiyle Samandağ Devlet Hastanesi morguna getirildi.


İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi'nden yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Zarife Doğru'nun cenazesi de lojistik destek talebi ile morga getirildi. Aynı gün Dağ ve Doğru'nun yakınları da morga gelerek cenazelerini almak istedi.


Dağ ailesi hastanede cenazeyi almak için gelen ve yüzünü açan yakınları gördükleri karşısında şaşkına döndü. Cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Doğru ailesine verilen ve cenazesi defin edilen Halime Dağ mezardan çıkarılarak Dağ ailesine teslim edildi.


Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını bildirdi. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
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Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı
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