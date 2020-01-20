Morglu cenaze yıkama araçlarına bakım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Morglu cenaze yıkama araçlarına bakım - Son Dakika

Morglu cenaze yıkama araçlarına bakım

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri'ne bağlı ekipler, Tarsus'a bağlı mahallelerin mezarlıklarında bulunan ve cenaze hizmetleri için kullanılan morglu cenaze yıkama araçlarının bakımlarını yapıyor.

Morglu cenaze yıkama araçlarına bakım, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri'ne bağlı ekipler, Tarsus'a bağlı mahallelerin mezarlıklarında bulunan ve cenaze hizmetleri için kullanılan morglu cenaze yıkama araçlarının bakımlarını yapıyor.


Atıl vaziyette bulunan araçların iç ve dış temizliklerinin yapıldığı çalışmalar kapsamında, soğutma sistemleri, su tesisatları ve diğer elektrik hatlarında da bakım ve onarım gerçekleştiriliyor.


Çalışmalar kapsamında Dedeler ve Sayköy mahalle mezarlıklarında bulunan morglu cenaze yıkama araçlarının iç ve dış temizlikleri yapılıp, özel temizlik maddeleri kullanılarak hijyen hale getirildi.


Büyükşehir Belediyesi'nin teknik personelleri tarafından titiz şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında araçların su tesisatları ve elektrik sistemleri kontrol edilip, eksik araç-gereçler takıldı ve işlevsel hale getirildi.


Çalışmalar kapsamında yine Tarsus'a bağlı olan Çakırlı, Çavdarlı, Gülek, Hacıhamzalı, Kaleburcu, Kurbanlı, Sağlıklı, Sarıveli ve Ulaş Mahalle mezarlıklarında bulunan morglu cenaze yıkama araçları da aynı şekilde bakımdan geçirilecek.


2019'da 2101 defin işlemi yapıldı


Tarsus ve Çamlıyayla'da geride kalan 2019 yılı içerisinde toplam 2101 defin işlemi gerçekleştirildi. Tarsus merkez, Güney, Gülek, Yenice ve Çamlıyayla'da bulunan kabristanlara toplam 1308 defin işlemi gerçekleştirilirken, bağlı mahallelerde (köylerde) ise toplam 793 defin işlemi yapıldı.


Bu arada Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ibadethane temizlik ekibi, Tarsus'ta bulunan camilerde kapsamlı temizlik çalışmasını sürdürüyor. - MERSİN

Çamlıyayla, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimler, ablasını kaybeden Fatih Ürek'i acılı gününde yalnız bıraktı
Savaş mağduru ailelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım eli 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:13:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Morglu cenaze yıkama araçlarına bakım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]