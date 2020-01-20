Morglu cenaze yıkama araçlarına bakım - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri'ne bağlı ekipler, Tarsus'a bağlı mahallelerin mezarlıklarında bulunan ve cenaze hizmetleri için kullanılan morglu cenaze yıkama araçlarının bakımlarını yapıyor.



Atıl vaziyette bulunan araçların iç ve dış temizliklerinin yapıldığı çalışmalar kapsamında, soğutma sistemleri, su tesisatları ve diğer elektrik hatlarında da bakım ve onarım gerçekleştiriliyor.



Çalışmalar kapsamında Dedeler ve Sayköy mahalle mezarlıklarında bulunan morglu cenaze yıkama araçlarının iç ve dış temizlikleri yapılıp, özel temizlik maddeleri kullanılarak hijyen hale getirildi.



Büyükşehir Belediyesi'nin teknik personelleri tarafından titiz şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında araçların su tesisatları ve elektrik sistemleri kontrol edilip, eksik araç-gereçler takıldı ve işlevsel hale getirildi.



Çalışmalar kapsamında yine Tarsus'a bağlı olan Çakırlı, Çavdarlı, Gülek, Hacıhamzalı, Kaleburcu, Kurbanlı, Sağlıklı, Sarıveli ve Ulaş Mahalle mezarlıklarında bulunan morglu cenaze yıkama araçları da aynı şekilde bakımdan geçirilecek.



2019'da 2101 defin işlemi yapıldı



Tarsus ve Çamlıyayla'da geride kalan 2019 yılı içerisinde toplam 2101 defin işlemi gerçekleştirildi. Tarsus merkez, Güney, Gülek, Yenice ve Çamlıyayla'da bulunan kabristanlara toplam 1308 defin işlemi gerçekleştirilirken, bağlı mahallelerde (köylerde) ise toplam 793 defin işlemi yapıldı.



Bu arada Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ibadethane temizlik ekibi, Tarsus'ta bulunan camilerde kapsamlı temizlik çalışmasını sürdürüyor. - MERSİN