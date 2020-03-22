Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Morgül: 'Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet' - Son Dakika

Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet"

13 dakika önce

Adana Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Gülay Morgül, korona virüs tedbirleri nedeniyle çalışan ailelerin, çocuklarını risk grubundaki nine ve dedelerine ya da merdiven altı denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Morgül:

Adana Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Gülay Morgül, korona virüs tedbirleri nedeniyle çalışan ailelerin, çocuklarını risk grubundaki nine ve dedelerine ya da merdiven altı denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kaldığını söyledi.


Morgül, yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında kreş, anaokulu, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapanmasının çalışan aileleri zor durumda bıraktığını belirterek, "Evde çalışma imkanı olmayan sağlıkçı ve özel sektörde çalışan ailelerin çocukları, ya çocukla hiç ilgisi olmayan ve güven teşkil etmeyen bakıcı statüsündeki insanlara teslim edilmiş yada risk grubunda olan 65 yaş üstü dede ve ninelere bırakılmak üzere çözüm üretmeye çalışılmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise dengi okullar için uygulanan online internet 0-6 yaş için mümkün olmamakla beraber, bu dönemde alacakları hasar yıllar geçse de iyileşmeyecek yaralara sebep olmaktadır. Aileler çözümsüz kaldıkları için merdiven altı bulunan bakım yerleri yada oyun evleri gibi denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.


0-6 yaş kurumları da muzdarip


Bakanlıkların açmış olduğu sürekli denetimden geçen gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve anaokullarının bu konuda ailelerin kurtarıcısıyken şimdi ayakta tutunmaya çalıştıklarını ifade eden Morgül, şunları kaydetti:


"Bu süreç geçtiğinde birçok kurum ödeyemediği kira, personel giderleri, elektrik, su ve doğalgaz ve sabit giderler yüzünden zor durumda kalacak. Bizler okul öncesi kurumlar olarak yıllardır verilmeyen teşvik ve destekle kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalıştık. Bizim de devletimizden bu olağanüstü durumdan kurumlarımıza zarar gelmeden süreç geçtiğinde hala gidebilecek bir kurumumuzun ve bizleri tercih eden ailelerimizin güvenle bırakacakları bir eğitim yuvasının olmasıdır. İstihdam sağladığımız bir sürü personelinde bu süreçte kaybolmasını istemiyoruz. Bu nedenle çözüm odaklı paketlerin içerisinde yer almak, tüm ülkemizdeki bu mağduriyeti birlikte atlatmak için destek bekliyoruz. Adana, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Ordu, Muğla ve diğer tüm okul öncesi dernek kuruluşlarımızın ortak talebi bu yöndedir. Ailelerimiz ve çocuklarımız bizleri bekliyor. Fırsatçılara izin verilmesi daha büyük sorunlara neden olacağından bu konuda ivedilikle bakanlıklarımızdan net çözümler bekliyoruz. Denetimin artırılması ve biran önce çocuklarımıza ve sağlıklı günlere kavuşmamızı ümit ediyorum." - ADANA

Gülay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:16 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı         
23:15
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor         
17:12
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video         
16:14
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti         
15:47
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak         
14:47
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 15:29:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]