KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika
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KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

30.07.2022 17:18

Morgun önüne yanaşan cenaze aracından detaylar Morgun önünde bekleyen ölen kişinin yakınlarıSivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü SİVAS - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Morgun önüne yanaşan cenaze aracından detaylar

Morgun önünde bekleyen ölen kişinin yakınları

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

SİVAS - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan R.Z.Ç'ye (62) kene yapıştı.

Rahatsızlanan R.Z.Ç, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.Z.Ç. yaşam mücadelesini kaybetti.

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Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Kaynak: AA

Kırım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika
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