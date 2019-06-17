Son Dakika Haberleri: Morhipo Beach 2019 koleksiyonu plajlara modayı getiriyor
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Morhipo Beach 2019 koleksiyonu plajlara modayı getiriyor

1 saat önce

Morhipo Beach 2019 koleksiyonuyla sezonun tüm trendleri bu yaz plajlara iniyor.

Morhipo Beach 2019 koleksiyonu plajlara modayı getiriyor, System.String[]
Morhipo Beach 2019 koleksiyonuyla sezonun tüm trendleri bu yaz plajlara iniyor.

Morhipo açıklamasına göre, Morhipo Beach 2019 koleksiyonu bu sene de plajlara modayı getiriyor. Geçen sezonlarda başlayan ve bohem bir görünüm için alternatif sunan tığ işi örgü mayo, bikini ve plaj elbiseleri, bu sene de farklı renk ve tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Farklı desenler ve iddialı kesimlerle retro görünümlü bikini ve mayolar da yazın vazgeçilmezleri arasında yer alırken, yüksek bel bikiniler ve tokalı, asimetrik mayoların ön plana çıktığı modellerle plajlarda nostaljik bir hava esiyor.

Bu yıl fırfırlı ve çizgili bikiniler yeni sezonun trend seçimleri arasında yer alıyor. Yine bu sene oldukça popüler olan etnik tasarımlar ve vahşi hayvan desenleri, 2019 mayo ve bikini desenlerine de yansıyor.



Siyah tüm asaletiyle plajlarda

Açıklamaya göre, plajların favori rengi siyah her sene olduğu gibi bu sene de koleksiyonlarda yerini aldı. Ayrıca, sportif mayolar ve atletik seçimler bu yıl da plajlarda kendini gösteriyor.

Plaj stilinin tamamlayıcısı örgü elbiseler, kaftanlar ve bluzlar da Morhipo Beach koleksiyonunun dikkati çeken parçaları arasında yer alıyor. Plaj çantasından terliğe, iddialı takılardan pareolara kadar her şey Morhipo Beach koleksiyonlarında tatile hazırlananları bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:40 Kaynak: AA
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