Morhipo.com 2019 Hedeflerini Açıkladı

Geçen yıl cirosunu yüzde 40 arttıran Morhipo.com, 2019'da modadaki uzmanlığını yurtdışına taşımaya, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak için dijital dönüşüme ve AR-GE'ye odaklanacak.

Geçen yıl cirosunu yüzde 40 arttıran Morhipo.com, 2019'da modadaki uzmanlığını yurtdışına taşımaya, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak için dijital dönüşüme ve AR-GE'ye odaklanacak.



E-ticaret sitesi Morhipo.com, 2019 hedeflerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; şirket geçen yıl sitesinde gerçekleşen sipariş sayısını yüzde 22, üye sayısını da yüzde 26 artırarak 8,5 milyon üyeye ulaştırdı. Geçen yıl cirosunu yüzde 40 arttıran şirket, 2019'da modadaki uzmanlığını yurtdışına taşımaya, müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak için dijital dönüşüme ve AR-GE'ye odaklanacak.



Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban yaptığı açıklamada, site trafiğinin yüzde 80'inin mobilden gerçekleştiğini belirterek, 44 kişiden oluşan AR-GE ekiplerinin dijital dönüşüm ve mobil geliştirmeler konusunda projeler ürettiğini, müşterilerinden aldıkları geribildirimlerle alışveriş deneyimini sürekli iyileştirmek için çalıştıklarını ve önümüzdeki yılda da çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



"Mobil ciromuz yaklaşık yüzde 640 yükseldi"



Birçok eğlenceli ve keyifli yaklaşımlarla müşterilerini karşıladıklarını belirten Kuban, "3 binden fazla markanın yüz binlerce ürününü bir arada sunuyoruz. Ayrıca 2012 yılından bu yana kendi özel markalarımız ile ulaşılabilir fiyatlı koleksiyonlar oluşturuyoruz. Markamızda en büyük yatırım yaptığımız alan mobil. Trafiğimizin yüzde 80'i mobilden geliyor. Mobil ciromuz son iki senede yaklaşık yüzde 640 yükseldi ve toplam ciro içindeki payını yüzde 75'e çıkardı. 2019'da dijital dönüşüm ve AR-GE'yi de odak konularımız arasına alarak müşterilerimize sunduğumuz alışveriş deneyimini üst seviyelere taşıyacağız. Türkiye'deki başarımızı ve modadaki uzmanlığımızı dünyanın çeşitli bölgelerine ulaştıracağız. 2019'un başında ihracat operasyonlarına başlamak üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Avrupa, MENA bölgesi ve Rusya'da hemen hemen eş zamanlı olarak başlayacağız. Farklı bölgeler için farklı iş ortaklarıyla stratejik modeller kuruyoruz" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar

Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi