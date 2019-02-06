Son Dakika Haberleri: Morhipo.com'da Akıllı Moda Dönemi

Morhipo.com'da Akıllı Moda Dönemi

1 saat önce

Morhipo.com, Morpass ile müşterilerine akıllı moda deneyimi yaşatmayı amaçladığını açıkladı.

Morhipo.com'da Akıllı Moda Dönemi, System.String[]
Morhipo.com, Morpass ile müşterilerine akıllı moda deneyimi yaşatmayı amaçladığını açıkladı.

Morpass, Morhipo.com müşterilerine son altı ayda yaptıkları alışveriş tutarına göre sürprizler, indirim çekleri, kişiye özel teklifler, kargo bedava fırsatları, çağrı merkezi öncelikleri ve indirimli Network dry kuru temizleme ayrıcalıkları gibi cazip teklifler sunuyor. Morhipo.com tarafından yapılan açıklamada, Morpass'ın akıllı moda deneyiminden yararlanmak ve kişiye özel tekliflerle alışverişin keyfini çıkarmak için Morpass üyesi olmanın yeterli olacağı belirtildi.

2.1 MİLYON TL DEĞERİNDE FAYDA SAĞLADI

Morpass'in ilk günden müşterilere tanışma hediyesi olan kargo bedava çeki ve hediye çekleriyle toplam 2.1 milyon TL değerinde fayda sunduğu açıklandı. Morpass'in ayrıntıları ve her statüye özel avantajlarına Morhipo.com ve mobil uygulamasından ulaşılabileceği ifade edildi.

2011'de ilk defa tek sepet uygulamasıyla sezon ve kampanya alışverişini birleştirerek, müşterilerine fazladan kargo ücreti ödetmeden alışveriş keyfi sunan modanın e-ticaretteki adresi, yine ilk kez 2014 yılında müşterileri için ürünlerini teslim alırken kapıda nakit ya da kredi kartıyla ödemeye imkanı sunan hizmetini hayata geçirmişti. Müşterilerinin ürün iadelerini 2014 yılından itibaren Türkiye'deki Boyner veya YKM Mağazaları'ndan yapılabilmelerini de mümkün hale getiren Morhipo.com, 2015 yılından beri de 'TIKLA-GEL' sayesinde satın alınan ürünlerin Boyner ve YKM Mağazaları'ndan teslim alabilme imkanını sunuyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:48 Kaynak: DHA

Boyner, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Kopyalanan Kimlik Bilgileri, Samsunlu Balıkçının Hayatını Kararttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:51:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Morhipo.com'da Akıllı Moda Dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]