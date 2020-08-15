Morhipo.com'dan antibakteriyel tişörtler - Son Dakika

Morhipo.com'dan antibakteriyel tişörtler

Günlük yaşantının yeniden tasarlandığı pandemi döneminde önem kazanan antibakteriyel tekstil ürünleri ihtiyacını fark eden Morhipo.com, bir yeniliğe imza atarak antibakteriyel tişört üretimine başladı.

Morhipo.com'dan antibakteriyel tişörtler, System.String[]

Günlük yaşantının yeniden tasarlandığı pandemi döneminde önem kazanan antibakteriyel tekstil ürünleri ihtiyacını fark eden Morhipo.com, bir yeniliğe imza atarak antibakteriyel tişört üretimine başladı.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını her zaman en ön planda tutan ve çözümler arayan Morhipo.com'un çok tercih edilen markası People By Fabrika ile çocuklara özel üretim yapan Morhipo Kids, yüzde 100 pamuklu ve antibakteriyel kaplama kumaştan tişört koleksiyonu çıkardı.

Erkek ve çocuk kategorilerinde üretilen tişörtler, inovatif kumaşları sayesinde bakteri ve mikropların yayılmasını ve çoğalmasını engelleyerek, kötü koku oluşumunun önüne geçiyor, ayrıca koruma ve kullanım kolaylığı ile hijyenik bir moda deneyimi sunuyor.

Antibakteriyel tişörtler, her tarza uyan basic tasarımları ve S bedenden XXL bedene uzanan kalıplarıyla geniş bir tüketici profiline hitap ediyor. Kız ve erkek çocuklar için oluşturulan tişört koleksiyonlarında ise 2 yaştan 14 yaşa kadar beden bulmak mümkün.

Hijyen, sağlık ve güvenliği kişisel giyim tercihlerinde de sağlamaya yardımcı antibakteriyel tişörtler uygun fiyatlarla Morhipo.com'da alıcılarını bekliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Morhipo.com'dan antibakteriyel tişörtler - Son Dakika
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