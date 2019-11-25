Son Dakika Haberleri: Morhipo.com'dan Black Sale haftası
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Morhipo.com'dan Black Sale haftası

6 saat önce

Morhipo.com'un yıl boyu heyecanla beklenen, indirimler ve sürpriz kampanyaları içeren Black Sale haftasına sayılı günler kaldı.

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Morhipo.com'un yıl boyu heyecanla beklenen, indirimler ve sürpriz kampanyaları içeren Black Sale haftasına sayılı günler kaldı.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com'un, özellikle Amerika ve Kanada'da her yıl kutlanan, sabah erken saatlerde başlayıp gece geç saatlere kadar devam eden indirim festivali Black Friday'den ilham alarak başlattığı Black Sale haftası, bu yıl 26-29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Morhipo.com, Black Sale haftası ile ilgili tüketicilere şu önerilerde bulunuyor:

"Öncelikle bu özel haftada planlı olursanız istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Havaların soğumaya başladığı döneme denk gelen bu hafta, kış için gerekli tüm demirbaşları almanın tam zamanı. Mont, kaban, bot, çizme veya kayak ürünleri gibi kışın olmazsa olmaz parçalarını önceden incelemenizde fayda var. Şunu da unutmayın, sezonda daha pahalı olan ürünleri tercih etmeniz indirimden daha çok faydalanmanızı sağlayacak.

Tükenen ürünlerinizi kontrol edip eksiklerinizi listelemeyi unutmayın ve stratejik hareket edin. Hangi mağazadan ne istediğinize mutlaka bir gün önce karar verin. Black Sale alışverişiniz online olacaksa saat 00: 00'dan itibaren ürünleri sepetlerinize atmanızı tavsiye ederiz. Ancak sepetinizi sık sık yenilemeyi de unutmayın. Beğendiğiniz ve önceden denediğiniz ürünleri sepetinize ne kadar erken eklerseniz stoklar bitmeden alabilirsiniz."

Morhipo.com, hafta boyunca Morhipo.com ve mobil uygulamadaki kampanyalar, indirimler ve fırsatlarla alışverişin keyfini sürmek için Morpass ve Hopi üyeliklerinin tamamlanmasını da önerdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Sabah, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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