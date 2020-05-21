Morhipo.com, bayram hediyelerini "sosyal duyarlılığı yüksek bir geleceği inşa etmek" amacıyla hayata geçirdiği PaylaşTIK'tan seçerek, yarınlara umut olmaya davet ediyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, eğitim, sağlık, kadın-erkek eşitliği, hayvan hakları, çevrecilik gibi çeşitli alanlarda hizmet veren birbirinden değerli sivil toplum kuruluşları, PaylaşTIK çatısı altında Morhipo.com'un geniş müşteri kitlesi ve bağışçıları ile buluşuyor.

Morhipo.com'un sivil toplum kuruluşları için üretilen ürünleri kar amacı gütmeden müşterileriyle buluşturduğu sosyal sorumluluk projesi "PaylaşTIK" platformunda yer alan ürünlerin satışından elde edilen gelir, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla vakıflara aktarılıyor.

"Anlatan Eller"in kupa ve bez çantalarıyla görme engelli çocuklara; Gülmek İyileştirir Derneği ve LÖSEV'in bileklikten ev aksesuarına geniş ürün yelpazesiyle ciddi hastalıklara sahip çocuklara destek olunuyor. ÇEKÜL'ün kırtasiye ürünleriyle çevrenin ve kültürel değerlerin korunmasına, "Soma Artisan" ve "Nahıl" ile kadın emeğinin değerlendirilmesine katkıda bulunuyor.

Bugüne kadar 22 sivil toplum kuruluşuna destek olan PaylaşTIK, bünyesine katılan yeni dernek ve vakıflarla birlikte büyümeye devam ediyor.