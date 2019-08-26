Son Dakika Haberleri: Morhipo.com ve İMA'dan yeni nesil işbirliği
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Morhipo.com ve İMA'dan yeni nesil işbirliği

1 saat önce

Modanın e-ticaretteki adreslerinden Morhipo.com ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğiyle klasik abiyelere bir alternatif olarak hazırlanan tül konseptli yeni nesil abiye koleksiyonu, Agenda markası altında modaseverlerle buluşuyor.

Morhipo.com ve İMA'dan yeni nesil işbirliği, System.String[]

Modanın e-ticaretteki adreslerinden Morhipo.com ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğiyle klasik abiyelere bir alternatif olarak hazırlanan tül konseptli yeni nesil abiye koleksiyonu, Agenda markası altında modaseverlerle buluşuyor.


Modanın e-ticaretteki adreslerinden Morhipo.com, İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğiyle yeni nesil abiye koleksiyonunu müşterileriyle buluşturuyor. Yapılan bilgilendirmede; İMA öğrencilerinin hazırladıkları tasarımlar arasından seçilen koleksiyon, Morhipo.com'un özel markası Agenda altında satışa sunulacak.


Bu sezonun öne çıkan trendlerinden tülü değişik formlarda kullanan İMA tasarımcılarının hazırladığı koleksiyonda asimetrik kesimler öne çıkarken, parıldayan kumaşlar ise fark oluşturacağı kaydediliyor. Koleksiyon; farklı parçalarla kombinlenebilecek body suit ve asimetrik etek, tülün farklı halleriyle oluşturulan elbise, yıldızlarla bezenmiş elbise, kat kat tüllü elbise ile dore uzun ve şık bir elbiseden oluşuyor. İrem Kotan, Nuray Çavuşoğlu, Sevilay Yıldırım, Sevgi Yıldırım ve Sümeyye Kaçmaz imzalı koleksiyonda yer alan elbiseler, davetler ve partilerin yanı sıra günlük hayatta da kullanıma oldukça uygun olduğu belirtildi.


Ürün ve model desteği


Yapılan açıklamada; Morhipo.com; moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek profesyonellerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'nin en yetkin moda okullarından İstanbul Moda Akademisi'ne (İMA) 6 yıldır ürün ve model desteği veriyor. İşbirliği kapsamında İMA'nın yılda 2 dönem yaptığı styling ve moda editörlüğü eğitimleri için, kadın ve erkek trendlerini belirleyerek model ve ürün desteği sunuyor. - İSTANBUL

İstanbul, Moda, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
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