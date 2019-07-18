Morhipo.com ve Regal iş birliğiyle Mavi Butik açıldı
1 saat önce
Morhipo.com ve Regal, Regal Mavi Butik için bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:20 Kaynak: AA
Morhipo.com ve Regal
, Regal Mavi Butik için bir araya geldi.
Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, iki markanın iş birliği kapsamında açılan Regal Mavi Butik'te, yaz aylarının en ferah ve sevilen renklerinden biri olan mavi ürünler satışa çıkıyor.
Mavinin ferahlığını evine de taşımak isteyenler içinse devreye Regal'in temiz hava teknolojisine sahip, kötü koku ve bakteri oluşumunu neredeyse tamamen engelleyen buzdolabı devreye giriyor.
Morhipo ve Regal'in iş birliğiyle gerçekleşen kampanya kapsamında seçili buzdolaplarından satın alanlar, 250 TL değerinde Morhipo hediye çeki kazanıyor.
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