Morhipo.com, Anneler Günü'ne özel birçok hediye seçeneği sunduklarını açıkladı. Kıyafetten, spor ekipmanlarına, dekoratif ev eşyalarından ayakkabıya kadar sayısız ürün, özel fiyatlarla satışa sunuldu.

Boyner Grup bünyesinde bulunan Morhipo.com, 9 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri hazırladığını duyurdu. Şirketten yazılı yapılan açıklamada, "Çocuklarının mutluluğunu her şeyin önünde tutan annelerimize minnetimizi ve sevgimizi ifade etmek için bir gün yetmez ama en azından ihtiyaçlarına ve stiline uygun bir hediye ile Anneler Günü'nde bunu bir kez daha hatırlatabiliriz. Teknolojik, sportif, şık, dekorasyona önem veren annenizin tarzı hangisi olursa olsun istediğiniz kategoride en stil ürünleri sunuyoruz" denildi.

Bugüne özel, dünya markası parfümlerden yazlık ayakkabı ve çantalara, stil sahibi aksesuarlardan bahara özel triko ve tişörtlere, dekoratif objeler, mumlar, vazolar, köşe yastıkları gibi birçok farklı seçenek sunulduğu aktarıldı.

KARARSIZLARA ALTERNATİF ÖNERİLER

Açıklamanın devamında, "Sağlığına düşkün ve sporunu ihmal etmeyen annelere ise birbirinden farklı spor ekipmanları ile tayt, bras, spor ayakkabı, sweatshirt gibi seçenekler sizleri bekliyor. 'Annem benimle daha keyifli vakit geçirsin ister' diyenlere kahve makineleri, 'annem her haliyle güzel ama bakımını da ihmal etmesin' diyenler için ise yüz temizleme cihazı öneriyoruz. Ne alacağı konusunda kararsız kalan ve hediyesini annesi kendi seçsin isteyenler için de 50 lira, 100 lira, 250 lira ve 500 liralık alternatifleri bulunan Morhipo E-Gift Card imdada yetişiyor" ifadelerine yer verildi.