Morhipo, İngiliz dizisi

Morhipo Mag, her sezonu geniş kitlelerce beklenen, heyecanlı ve sürükleyici konusu kadar stiliyle de öne çıkan İngiliz dizisi "Peaky Blinders"ın stilini günlük hayatına taşımak isteyenler için özel öneriler hazırladı.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere'de güç kazanan bir gangster ailesinin hikayesini konu alan dizide, oyuncuların performansı, dönemin ruhunu yansıtan güçlü stille birleşiyor.

Morhipo Mag ekibi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkartan dizideki kadın ve erkek stilini günlük hayatına taşımak isteyenlere öneriler sunuyor.

Erkek stilinde takım elbiseler, yelekler, klasik paltolar, şapka ve bol aksesuarlar öne çıkarken, sakin ve nötr renklerdeki kıyafetlerde dokulu kumaşlar tercih ediliyor. Yelek veya modern kravatlar ve papyonlarla kullanabilecek klasik takım elbiseler kalın tabanlı botlarla kombinlenebiliyor.



İkonik paltolar ve kışlık ceketler bu stilin önemli parçaları içinde yer alırken, kadın veya erkek giyiminin en güçlü parçası olan kabanlar son zamanlarda herkesin üstünde daha güçlü bir görünüm yaratıyor.

Olmazsa olmaz takım elbiseler

Erkek ve kadın gardıroblarının olmazsa olmazının takım elbiseler olduğu belirtilirken, beğenilen ve yakışacağı düşünülen desenler, dokular ve renklerin seçimine dikkati çekiliyor.

"Peaky Blinders" ile erkek stilinde en fark yaratan parçanın gömlek olduğu aktarılırken, hakim veya dik yaka olarak bilinen tarz artık trendler içinde yer alıyor.

Dizideki kadın ve erkekler için bir diğer vazgeçilmez detay şapka olurken, yakalamak istenilen görüntü için fular, eşarp ya da farklı formlarda şapka ya da bere de kullanılabileceği belirtiliyor.

Kadınlar için şık detaylar



Kadın sitilinde ise kazayağı gibi dönemin ruhunu yansıtan desenler, payet, suni kürk gibi avangart detaylar ile ipek, kadife ve saten gibi feminen dokular dizinin stilini yansıtan parçalar olarak öne çıkıyor.

Kadınlar için genelde bebe yaka kıyafetler ön planda olsa da boynu zarif bir biçimde gösteren açık yakalar da tercih edilebiliyor. Hem kadın hem erkekler için bilekleri saran, kaliteli malzemeden üretilmiş, şık bir çift bot istenilen görünümü verecek.

Bileği saran, zarafeti vurgulayan saten eldivenlerin de herhangi bir davette şans verilecek kadar ince detaylar olabildiği, inci kolyelerin zamansız bir şıklığa sahip olduğu ve cep saatinin de en az inci kolyeler kadar şık durabildiği belirtiliyor.