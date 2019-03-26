Son Dakika Haberleri: Morhipo Yeni Markasını Duyurdu

Morhipo Yeni Markasını Duyurdu

1 saat önce

MORHİPO.COM, Monamoda isimli yeni markasını tanıttı.

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MORHİPO.COM, Monamoda isimli yeni markasını tanıttı. İlkbahar & Yaz koleksiyonu ile satışa çıkan yeni markanın ürünlerinin, çoğunlukla viskon, pamuk ve keten gibi doğal kumaşlardan üretildiği belirtildi. 

Morhipo.com, İlkbahar & Yaz koleksiyonu ile görücüye çıkan yeni markasını duyurdu. Viskon, pamuk ve keten gibi doğal kumaşların özellikle tercih edildiği markanın koleksiyonda ayrıca 'animal print' trendi doğrultusunda yılan, leopar ve zebra desenlerinden oluşan kıyafetler de yer alıyor.

Pastel tonlar ve baharat renkleri koleksiyonun öne çıkan renkleri olurken, bu sezonun önemli trendlerinden olan bej, ekru, beyaz renk kombinasyonu kombinler de bulunuyor. Her sezon kullanılabilecek basic parçaların özellikle tasarlandığı Monamoda'nın sadece Morhipo.com'da satıldığı belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:34 Kaynak: DHA

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