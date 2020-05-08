Morhipo yeni sezon ürünleri için Influencer'lar evde kamera karşısına geçti

NGSTYLE ve Loves You ürünleri bu sezon influencerlar aracılığıyla Morhipo müşterileriyle buluşuyor.Influencerlar yeni sezon ürünlerinin tanıtımı için evde kamera karşısına geçti.



Morhipo.com, tüm müşterilerin evde karşıladığı İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda bir yeniliğe imza attı ve influencer'ların Morhipo.com ürünleriyle kendi ürettikleri içerikleri web sitesine taşıdı. Pandemi döneminde hem toplum hem de çalışanlarının sağlığı için sorumluluk sahibi adımlar atan modanın e-ticaretteki adresi, yeni sezon çekimlerini işbirliği yaptığı sosyal medya fenomenleriyle evden çıkmadan gerçekleştirdi. Güliz Uzer, Ege Akdeniz, Gizem Barlak ve Ceren Coşar gibi sosyal medyada sevilen ve takip edilen isimler özel markaların çekimlerine evlerinden destek oldular. Influencer'ların evlerinde kendileri tarafından gerçekleştirilen çekimler sonucunda NGSTYLE ve Loves You'nun yeni sezon ürünleri müşterilerle buluştu.



Dijital dünyanın sevilen içerik üreticileri, markanın ürünlerini müşterilerine ulaştırmasına aracı olurken, markanın milyonlarca ziyaret alan web sitesinde ve sosyal medya kanallarında influencer'ların tarzını ve kişisel stil yorumunu takipçileriyle buluşturdu.



Projede yer alan influencer Güliz Uzer Gür evde özenli giyinmenin kendisi için önemini şu sözlerle aktardı: "Karantina sürecimde modumu yükseltmenin en iyi yolunun, kendimi iyi hissettiren kombinler yapmak olduğunu fark ettim. Sağlıkla uyandığım her yeni güne, enerjimi yükselten elbiselerimle hazırım". - İSTANBUL