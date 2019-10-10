Moria'daki Suriyeli sığınmacı: Avrupa beni Türkiye'ye geri gönderirse intihar ederim
1 saat önce
Moria'daki Suriyeli sığınmacı: Avrupa beni Türkiye'ye geri gönderirse intihar ederim.
Moria'daki Suriyeli sığınmacı: Avrupa beni Türkiye'ye geri gönderirse intihar ederim
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:13
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