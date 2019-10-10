Son Dakika Haberleri: Moria'daki Suriyeli sığınmacı: Avrupa beni Türkiye'ye geri gönderirse intihar ederim
Son Dakika Dünya Moria'daki Suriyeli sığınmacı: Avrupa beni Türkiye'ye geri gönderirse intihar ederim

Moria'daki Suriyeli sığınmacı: Avrupa beni Türkiye'ye geri gönderirse intihar ederim

1 saat önce

Moria’daki Suriyeli sığınmacı: Avrupa beni Türkiye’ye geri gönderirse intihar ederim

Moria'daki Suriyeli sığınmacı: Avrupa beni Türkiye'ye geri gönderirse intihar ederim, System.String[]

"2012 yılında Suriye savaşından kaçarak Türkiye'ye yerleştim. 7 yıl kaldığım ülkede bazı Türkler bizi istemedi, bize ve evlerimize saldırdılar. Bir gün pazarda dolaşırken polis beni İdlib'e gönderdi. 1000 dolar ödeyerek tekrar Türkiye'ye gittim, ardından da Yunanistan'a geldim. Eğer Avrupa beni Türkiye'ye geri gönderirse intihar ederim."


35 yaşındaki Halepli elektronik mühendisi Muhammed, 2011'de ülkesini vuran iç savaş sonrası yaşadıklarını bu cümlelerle özetliyor. Binlerce sığınmacının Avrupa'da yaşamını sürdürme hayali için deniz yoluyla ulaştığı Yunanistan'ın Midilli adasına engelli sandalyesindeki teyzesini de taşıyarak kısa süre önce gelmiş.

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Türkiye, Avrupa, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:22 
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