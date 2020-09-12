Moria kampındaki yangın sonrası binlerce mülteci sokaklarda yatıyor - Son Dakika

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangın sonrası binlerce insan 4 gecedir sokaklarda yatıyor.

Midilli Adası'nda Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı olan Moria'da çıkan yangın sonrası binlerce kişi sokakta kaldı. Mülteciler 4 gecedir çevredeki yollarda, tarlalarda ve boş arazilerde yatıyor. Bazı mülteciler ise yangının ardından kamptan topladıkları battaniye ve diğer malzemelerle yaptıkları barınaklarda geceyi geçiriyor. Ayrıca kamp yakınındaki bir araziye askerler tarafından yaklaşık 3 bin kişinin barınmasını sağlayacak çadırlar kuruluyor.

Mülteciler, kendileri için yeni bir kampın yapılması ve adadan ayrılmalarına izin verilmemesi nedeniyle barışçıl "özgürlük" protestosu düzenliyor. Midilli'de yeni bir kamp kurulmasının gündeme gelmesi yerel halkın tepkisine yol açtı.

Yaklaşık 2 bin 750 kişilik kapasiteye sahip Moria kampında yaklaşık 13 bin mülteci yaşıyordu. Somalili bir mültecide korona virüs tespit edilmesinin ardından kamp Eylül ortasına kadar karantinaya alınmıştı. Yangının ardından Almanya, 10 Avrupa ülkesinin Moria'da yaşayan 400 refakatçisi olmayan çocuğu almayı kabul ettiğini duyurmuştu. - MİDİLLİ