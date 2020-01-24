Moria mülteci kampındaki çocuklar ciddi sağlık sorunları yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moria mülteci kampındaki çocuklar ciddi sağlık sorunları yaşıyor - Son Dakika

Moria mülteci kampındaki çocuklar ciddi sağlık sorunları yaşıyor

7 saat önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında en az 140 çocuğun ciddi sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

Moria mülteci kampındaki çocuklar ciddi sağlık sorunları yaşıyor, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında en az 140 çocuğun ciddi sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada, kapasitesinin çok üstünde mültecinin kaldığı Moria kampında otizm, epilepsi ve diyabet hastası en az 140 çocuğun yeterli tıbbi destek almadığı belirtildi.

Söz konusu çocukların tıbbi yardım alabilmeleri için ana karaya veya Avrupa Birliği'nin başka ülkelerine götürülmeleri konusunda Yunan hükümetine çağrıda bulunulan açıklamada, Midilli'deki devlet hastanesinin tedavi ve kapasite konusunda yetersiz kaldığı kaydedildi.

MSF bünyesinde gönüllü olarak çalışan Apostolos Veizis, hasta çocukların ana karaya taşınmaları konusunda Yunan makamlarıyla görüşmelerin başladığının ancak bazı çocukların muayene edilmelerine rağmen hala kampta bekletildiklerinin altını çizdi.

MSF Yunanistan Genel Direktörü Vasilis Stravaridis de Yunan hükümetinin söz konusu çocuklar için çözüm bulma konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.

Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 18 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve yardım örgütleri çalışanları, mültecilerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor.

Midilli Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:11:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Moria mülteci kampındaki çocuklar ciddi sağlık sorunları yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]