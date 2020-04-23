Moribah'ın cami hayali, okul ve yetimhane projesine vesile oldu - Son Dakika
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Moribah'ın cami hayali, okul ve yetimhane projesine vesile oldu

6 saat önce

Liberya'dan 2015'te Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmeye gelen ve hazırlık sınıfında geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Moribah Dukuly'nin ülkesine cami yaptırma hayali, hayırseverlerce gerçeğe dönüştürüldü.

Moribah'ın cami hayali, okul ve yetimhane projesine vesile oldu, System.String[]

Liberya'dan 2015'te Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmeye gelen ve hazırlık sınıfında geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Moribah Dukuly'nin ülkesine cami yaptırma hayali, hayırseverlerce gerçeğe dönüştürüldü.


İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneğinin desteğiyle 2015 yılında İlahiyat Fakültesinde okumak üzere Bursa'ya gelen öğrenci, 20 yaşında yakalandığı hastalık neticesinde eğitiminin ilk senesinde hayatını kaybetti. O yıllarda Liberya'daki iç karışıklıklar nedeniyle ailesine ulaştırılamayan gencin cenazesi, Bursa'da defnedildi.

O dönemde Sakarya'da öğrenim gören ve öğrencinin cenazesine katılan ağabeyi Osman Dukuly, törendekilere "Moribah'ın okulunu bitirdikten sonra ülkesine dönmeyi ve doğduğu kasabaya bir mescit inşa ettirmeyi, ülkesinde İslami eğitime olan ihtiyaca cevap vermeyi arzu ettiğini" anlattı.


Bunun üzerine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesinin yetkilileri, Moribah'ın bu hayalini projeye dönüştürmek için harekete geçti. Başlatılan kampanyayla Liberya'nın Kakuta şehri Margini bölgesinde 150 metrekare büyüklüğündeki Liberya Moribah Camisi açıldı. Camide görevli olacak imamın 1 yıllık maaşı ve camide hizmet verecek su kuyusu da projeye dahil edildi.

"Camiyi yaptırmamızdan dolayı bizlere karşı inanılmaz ilgi vardı"

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moribah'ın buraya geldiği ilk yılında hazırlık okurken yakalandığı bir hastalık sonucu vefat ettiğini hatırlatarak cenaze törenine katılan ağabeyi Osman'ın Moribah'ın yaşadığı bölgeye cami yaptırma hayalinden bahsettiğini aktardı.

Kaptan, Moribah'ın hayalini gerçekleştirebilmek için neler yapabileceklerini düşündüklerini ve bazı kararlar verdiklerini ifade etti. Cenazeden iki yıl sonra Liberya'nın yanındaki Sierra Leone ülkesine bir açılış için gittiğini anlatan Kaptan, şöyle devam etti:

"Orada aklıma Moribah geldi. Yakın bir mesafeydi. Liberya'da da iç karışıklık bitmişti. Oradaki arkadaşlar o bölgeye rahatlıkla gidip geldiklerini söyledi. Ben de durumu anlattım. Moribah'ın yaşadığı bölgenin ve köyün ismini verdim. Arkadaşlar oraya giderek araştırma yaptı ve Moribah'ın annesine ulaştılar. Daha sonra o bölgede bir arazi aldık. İHH Bursa olarak kampanya başlattık ve hayırseverlerin desteğiyle camiyi bitirdik. Açılış için Bursa'dan 5 kişi bölgeye gittik. Camiyi yaptırmamızdan dolayı bizlere karşı inanılmaz bir ilgi vardı. Moribah'ın eğitim amacıyla Türkiye'ye gelmesine vesile olan kişiyi de camiye imam olarak atamışlar. Bu da bizim için ayrı bir güzellikti."

"Oraya bir yetimhane ve okul yapmaya karar verdik"

Kaptan, o bölgede cami bulunmadığına ve oradaki halkın camiye çok ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İnşallah orada güzel eğitimler verilecek. Moribah, halis niyetle bir şeye niyet etmiş. Kendisi belki yapamamış ama Allah burada eğitime geldiği ülkedeki hayırseverlere bu hayalini gerçekleştirmeyi nasip etti. Liberya'yı gezdik ve çok sıkıntılı yerler gördük. Liberya'dan dönüşümüzde de oraya bir yetimhane ve okul yapmaya karar verdik. Şu anda proje hazırlanıyor. İHH'nin orada ilk kalıcı eseri Moribah Camisi oldu. Ondan sonra da yetimhane ve okul yapılacak. 6 bin kilometre mesafede bir bağ oluştu. O da Moribah'ın ismiyle oluştu. Kendisi Fethiye Mezarlığında kalıcı misafirimiz. Kendisini defnettik ama hayalini defnetmedik. Hayali gerçekleşti. İnşallah orada nice Moribahlar yetişir. Ailesi bize ve Türkiye'ye çok dua etti. Orada çok duygulu anlar yaşandı ve böyle bir hayra vesile olduğumuz için biz de çok sevindik."

Liberya, Bursa, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:22 Kaynak: AA

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