Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki bir gölette ki nilüfer çiçeğinin üzerine bir yusufçuk konuyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xi nhua)

Kaynak: Xinhua

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