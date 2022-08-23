Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz

23.08.2022 18:21
Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz

MORİGAON, 23 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Assam eyaletindeki nilüfer göleti bölge sakinlerini yaz sıcağında serinletiyor.

MORİGAON, 23 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Assam eyaletindeki nilüfer göleti bölge sakinlerini yaz sıcağında serinletiyor.

Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesinde yer alan bir göletteki nilüfer çiçekleri, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki bir gölette bir kadın nilüfer çiçeklerini topluyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki bir gölette çiçek açmış bir nilüfer, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki bir gölette ki nilüfer çiçeğinin üzerine bir yusufçuk konuyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xi nhua)

Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesinde bir Hint leyleği bir çeltik tarlasında yiyecek arıyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki bir göletteki nilüfer çiçeğinin üzerine bir yusufçuk konuyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xi nhua)

YORUMLAR
500
Hindistan, karadan havaya füzeyi başarıyla test etti Hindistan, karadan havaya füzeyi başarıyla test etti Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan milletvekili gözaltında
Kaynak: Xinhua

Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 23:13:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Kuzeydoğusundaki Bir Gölette Yaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement