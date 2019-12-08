Son Dakika Haberleri: Moritanya açıklarında 192 Gambiyalı düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Moritanya açıklarında 192 Gambiyalı düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Moritanya açıklarında 192 Gambiyalı düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Afrika ülkesi Moritanya'nın açıklarında, yasa dışı yollarla İspanya'ya gitmeye çalışan 192 Gambiyalı düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Moritanya açıklarında 192 Gambiyalı düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Afrika ülkesi Moritanya'nın açıklarında, yasa dışı yollarla İspanya'ya gitmeye çalışan 192 Gambiyalı düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Afrika Haber Ajansının (APA) haberine göre, pazartesi günü başkent Banjul'dan botla denize açılan düzensiz göçmen grubu, Moritanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Novakşot'a 330 kilometre mesafedeki Nouamghar köyü açıklarında durduruldu.

Güvenlik kaynakları, İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan ve aralarında 11 kadın ile 2 çocuğun da olduğu 192 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

2 gün önce de İspanya'ya giden bir tekne Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinin 25 kilometre açığında batmış, 50'si Gambiyalı, 13'ü Senegalli 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana politik ve ekonomik nedenlerden dolayı Avrupa'ya gitmeye çalışan 25 bin düzensiz göçmen, yollarda yaşamını yitirdi.

Atlas Okyanusu, Moritanya, İspanya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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