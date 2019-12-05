Son Dakika Haberleri: Moritanya açıklarında göçmen taşıyan gemi battı: 58 ölü
Son Dakika Dünya Moritanya açıklarında göçmen taşıyan gemi battı: 58 ölü - Son Dakika Dünya

Moritanya açıklarında göçmen taşıyan gemi battı: 58 ölü

6 saat önce

Gambiya'dan yola çıkan göçmen taşıyan gemi Moritanya'da bir limana yaklaştığı sırada battı.

Moritanya açıklarında göçmen taşıyan gemi battı: 58 ölü, System.String[]

Gambiya'dan yola çıkan göçmen taşıyan gemi Moritanya'da bir limana yaklaştığı sırada battı. En az 150 kişinin bulunduğu belirtilen geminin batması sonucu 58 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde hizmet veren Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yaptığı açıklamaya göre, göçmen taşıyan geminin Moritanya'ya ait bir limana yaklaştığı sırada batması sonucu en az 58 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Karaya yüzmeyi başaran 83 kişiye ise ülke yetkilileri, IOM ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yardım sağlanırken, yaralılar da hastaneye sevk edildi.

Ülkenin Nouadhibou şehrinde, karaya yüzmeyi başaran kişilerin IOM personeline yaptığı açıklamada, gemide aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 150 kişi olduğu ve geminin geçen hafta Gambiya'dan yola çıktığı belirtildi. Ayrıca, açıklamada Moritanya açıklarında geminin yakıtının azaldığı bilgisine de yer verildi.


Birleşmiş Milletler, Moritanya, Gambiya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı
Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi Hindistan'da cinsel saldırı mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:01:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Moritanya açıklarında göçmen taşıyan gemi battı: 58 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]