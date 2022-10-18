Moritanya Çevre Bakanı: "Yangınlar, yılda 300 bin hektar meramızı yok ediyor"

Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Lalya Ali Kamara, yangınların ülkenin meralarının yılda 50 bin ila 300 bin hektarını yok ettiğini bildirdi.

Kamara, ülkenin doğusunda Batı Havza eyaletindeki Benaman şehrinde başlatılan, meraları yangınlardan koruma kampanyasının açılışında konuştu.

Ülkedeki meralar ve ormanlık alanların 16 milyon hektar olarak tahmin edildiğine dikkati çeken Kamara, hükümetin bu yıl var olan 8 bin 330 kilometrelik yangın koruma hattında bakım yapılmasına ve 2 bin kilometre yeni hat açılmasına karar verdiğini bildirdi.

Moritanya'da son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle çölleşme giderek hızlandı.

Ayrıca çölleşme seviyesi ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 70'ine, tahminen 1 milyon 30 bin kilometrekareye yükseldi.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığının resmi rakamlarına göre, Moritanya'da 1,4 milyonu deve, 1,8 milyonu büyükbaş, 19,3 milyonu küçükbaş olmak üzere 22 milyondan fazla hayvan potansiyeli bulunuyor.