Moritanya'da 20 gün sonra yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, günler sonra yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Güney Novakşot eyaletinde 68 yaşındaki Moritanyalı kadına yapılan testin pozitif çıktığını ve ülkede 8'inci vakanın görüldüğünü açıkladı.

Böylece 9 Nisan'dan bu yana ilk yeni Kovid-19 vakası rapor edilmiş oldu.

Ülkede daha önce dördü kadın yedi vaka tespit edilmiş, bunlardan biri yaşamını yitirmişti.

Moritanya Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 10 gün önce ülkede o ana kadar tespit edilen yedi vakadan son ikisinin de iyileştiğini ve ülkede aktif Kovid-19 vakası kalmadığını açıklamıştı.

Moritanya, Kovid-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.