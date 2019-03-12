Son Dakika Haberleri: Moritanya'da Batılı Liderlerin Adları Tabelalardan Çıkarıldı

Moritanya'da Batılı Liderlerin Adları Tabelalardan Çıkarıldı

1 saat önce

Moritanya'da Batılı liderlerin adlarının verildiği caddelerin tabelaları, ulusal isimlilerle değiştirildi.

Moritanya'da Batılı Liderlerin Adları Tabelalardan Çıkarıldı, System.String[]
Moritanya'da Batılı liderlerin adlarının verildiği caddelerin tabelaları, ulusal isimlilerle değiştirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Novakşot'taki Tevragh Zeina belediye meclisi, Batılı liderlerin adlarının verildiği ana caddelere, ulusal isimler verme kararı aldı.

Buna göre, eski Fransız cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle'ün adını taşıyan caddeye, Moritanyalı ünlü din adamı Şeyh Ömer Tal'in, eski ABD cumhurbaşkanlarından John Kennedy Caddesi'ne ise son devrin alimlerinden Biddah Velid el-Busayri'nin adı verildi.

Moritanya Hükümetinden, konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Mısır'ın eski liderlerinden Cemal Abdünnasır'ın adını taşıyan cadde, geçen ay alınan kararla "Ulusal Birlik Caddesi" olarak değiştirilmişti.

Hükümetten yapılan açıklamada, kararın, caddelere "millilik" kazandırılmasını amaçlayan stratejik bir planın parçası olduğu bildirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Kennedy Caddesi, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya, Güncel
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