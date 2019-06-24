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Moritanya'da Gazvani'yi cumhurbaşkanlığına götüren süreç

1 saat önce

Moritanya'da dün ilk turu tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, 1956 yılında Boumdeid kentinde doğdu.

Moritanya'da Gazvani'yi cumhurbaşkanlığına götüren süreç, System.String[]
Moritanya'da dün ilk turu tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, 1956 yılında Boumdeid kentinde doğdu.
Herhangi bir siyasi ilişkisi bulunmayan ve Sufi bir aileden gelen Gazvani, 1970'lerin sonlarında gönüllü olarak orduya katılmasının ardından birçok görev aldı. 3 Ağustos 2005'te dönemin Cumhurbaşkanı olan Muaviye Vild Seyyid Ahmet et-Tayi yönetimine darbe yapan ordu mensupları arasında yer alan Gazvani daha sonra geçiş sürecine öncülük eden Askeri Konseyin üyesi oldu.

2008'de Muhammed Vild Abdulaziz ile birlikte 2007'deki seçimleri kazanarak iş başına gelen Sidi, Muhammed Vild eş-Şeyh Abdullah'a darbe gerçekleştirdi. Vild Abdulaziz 2009'daki seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olurken (2014'deki seçimleri de kazanıp ikinci dönem cumhurbaşkanlığı yaptı) Gazvani askeriyede kalmaya devam etti.
2012 yılında korgeneralliğe yükselen ve ertesi yıl genelkurmay başkanlığına getirilen Gazvani, Ekim 2018'de Savunma Bakanı oldu ancak seçim kampanyasına katılabilmek için 4 ay sonra hükümetteki görevini bıraktı.
Seçimlerde Vild Abdulaziz'in ve iktidardaki Cumhuriyet İçin Birlik Partisi'nin başı çektiği pek çok partinin desteğini alan Gazvani, seçim kampanyası sürecinde, güçlü kurumların inşa edilmesi, kötü yönetim ve rüşvetle mücadele, daha fazla istihdam alanı oluşturulması, altyapının geliştirilmesi, Moritanya kentlerinin üretken hale gelmesi alanında çalışma gibi vaatlerde bulunduğu bir program sundu.
Moritanya'da önceki gün ilk turu tamamlanan cumhurbaşkanı seçiminde büyük farkla önde giden eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimleri kazandığını, sayılmayan oyların sonucu etkilemeyeceğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Moritanya, Güncel
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