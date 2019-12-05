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Moritanya'da göçmen taşıyan tekne battı: En az 57 ölü
6 saat önce
Moritanya yakınlarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 57 kişi hayatını kaybetti. Karaya yüzerek ulaşan 83 göçmene Moritanyalı yetkililer müdahale etti.
Moritanya yakınlarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 57 kişi hayatını kaybetti. Karaya yüzerek ulaşan 83 göçmene Moritanyalı yetkililer müdahale etti.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden çarşamba günü yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan teknenin Moritanya'ya yaklaştığı sırada yakıt yetersizliği yaşadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:28
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