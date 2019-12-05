Son Dakika Haberleri: Moritanya'da göçmen taşıyan tekne battı: En az 57 ölü
Son Dakika Dünya Moritanya'da göçmen taşıyan tekne battı: En az 57 ölü - Son Dakika Dünya

Moritanya'da göçmen taşıyan tekne battı: En az 57 ölü

6 saat önce

Moritanya yakınlarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 57 kişi hayatını kaybetti. Karaya yüzerek ulaşan 83 göçmene Moritanyalı yetkililer müdahale etti.

Moritanya'da göçmen taşıyan tekne battı: En az 57 ölü, System.String[]

Moritanya yakınlarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 57 kişi hayatını kaybetti. Karaya yüzerek ulaşan 83 göçmene Moritanyalı yetkililer müdahale etti.


Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden çarşamba günü yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan teknenin Moritanya'ya yaklaştığı sırada yakıt yetersizliği yaşadığı bildirildi.

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Moritanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:28 
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