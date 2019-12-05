Son Dakika Haberleri: Moritanya'da tekne battı: 58 göçmen öldü
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Moritanya'da tekne battı: 58 göçmen öldü

6 saat önce

Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 58 kişi hayatını kaybetti.

Moritanya'da tekne battı: 58 göçmen öldü, System.String[]

Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 58 kişi hayatını kaybetti.


Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM), Afrika ülkesi Moritanya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 58 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 83 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı belirtilirken hayatta kalanlara Nouadhibou şehrindeki yetkiler tarafından yardım edildiği aktarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin müdahalaesi ise sürüyor. Hayatta kalanlar teknenin 27 Kasım'da Gambiya'dan ayrıldığını söyledi.


Olayın, Avrupa'ya ulaşma umuduyla göçmenlerin güzergahlarından olan Moritanya'da 2000'li yıllardan bu yana en fazla insanın öldüğü göçmen faciası olduğu belirtildi. - NOUAKCHOTT

Moritanya, Afrika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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