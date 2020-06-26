Moritanya'da turizm tesisleri yeniden açılıyor - Son Dakika

Moritanya'da korona virüs nedeniyle aylarca kapalı kalan turizm tesislerinin Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanlığı tarafından kademeli olarak yeniden açılacağı duyuruldu.



Moritanya'da, korona virüse karşı önleyici tedbirlerin bir parçası olarak ülkede bütün turizm yerleri kapatıldı. Aylarca kapalı kalan işletmeler Ticaret ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla oteller ve turistik tesislerinin kademeli olarak açılacağını belirtti. Bakanlık yaptığı açıklamada ek olarak restoran ve kafelerin de açılmasına karar verildiğini belirtti.



Moritanya kabinesi, ekonomik faaliyetleri yeniden canlandırmak için korona kapsamında alınan tedbirleri azaltmaya başladı. Moritanya turizm sektörünün korona döneminde ağır kayıplar yaşadığına dikkat çekildi. Bakanlık, vatandaşları virüsün yayılmasını önlemek için gereken önleyici tedbirleri almaya devam etmeye çağırdı.



Öte yandan, Moritanya'da toplam korona virüsün vaka sayısı 3 bin 739 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 119 oldu. - NUAKŞOT