Moritanya'da Türk balıkçı gemisi battı

Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaz'a ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.

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