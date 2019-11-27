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Moritanya'da türk balıkçı gemisi battı

6 saat önce

Moritanya'da Türk balıkçı gemisi battıMoritanya, (DHA)- Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı.

Moritanya'da Türk balıkçı gemisi battı

Moritanya, (DHA)- Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında Türk balıkçı gemisi 'İlhan Yılmaz 5' adlı gemi battı. Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaz'a ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.

Moritanya'da türk balıkçı gemisi battı

Atlas Okyanusu, Moritanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
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