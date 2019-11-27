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Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı

6 saat önce

Moritanya açıklarında İlhan Yılmaz 5 adlı Türk nalıkçı teknesi battı.

Moritanya açıklarında İlhan Yılmaz 5 adlı Türk nalıkçı teknesi battı.

Afrika ülkesi Moritanya'nın 40 mil açıklarında İlhan Yılmaz'a ait Türk balıkçı teknesi battı. İlhan Yilmaz 5 adlı teknedeki mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.

(İHA)

Moritanya'da Türk balıkçı teknesi battı

Moritanya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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