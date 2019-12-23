Moritanya'da üniversite öğrencilerinden Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protestosu - Son Dakika
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Moritanya'da üniversite öğrencilerinden Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protestosu

6 saat önce

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta üniversite öğrencileri Çin'in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Moritanya'da üniversite öğrencilerinden Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protestosu, System.String[]

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta üniversite öğrencileri Çin'in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Siyonizm ile Mücadele ve Adaleti Savunan Öğrenciler Birliği organizatörlüğünde Novakşot Çin Büyükelçiliği önünde toplanan 100'e yakın öğrenci "Uygur Türklerine özgürlük", "Uygur halkına uyguladığınız zulmü durdurun", "Uygur bölgesini korumak Birleşmiş Milletlerin görevidir" yazılı pankartlar açtı.

Öğrencilerin gösterisine Moritanya polisi müdahale ederek bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gösterilere ülkedeki bazı Türk vatandaşları da eşlik etti.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Moritanya, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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